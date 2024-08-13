Бои в Курской области: Армия России уничтожает технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои в Курской области, где Армия России уничтожает технику и пехоту врага. Артиллерия группировки «Север» уничтожила ДРГ противника в Курской области На втором видео группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье.
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