Бои в Курской области: Армия России уничтожает технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои в Курской области, где Армия России уничтожает технику и пехоту врага. Артиллерия группировки «Север» уничтожила ДРГ противника в Курской области На втором видео группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье.