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Русская весна

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Бои в Курской области: Армия России уничтожает технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Бои в Курской области: Армия России уничтожает технику и пехоту врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои в Курской области, где Армия России уничтожает технику и пехоту врага. Артиллерия группировки «Север» уничтожила ДРГ противника в Курской области На втором видео группа ВСУ выявлена разведкой ночью у лесополосы в Курском приграничье.

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