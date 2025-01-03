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У Винисиуса 2-я красная за 286 матчей за «Реал» – обе против «Валенсии». Первую отменили

Вингер «Реала» был удален в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:1). Первую карточку он также получил против валенсийцев на «Месталье».

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