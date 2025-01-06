Экипаж танка Т-80 уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-80 отдельного танкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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