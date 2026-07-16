В Казани презентовали Центр переподготовки участников СВО

В Казани презентовали Центр переподготовки ветеранов специальной военной операции, который предоставляет участникам СВО и членам их семей возможность бесплатно получить образование, психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве.
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