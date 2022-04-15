В Приморском крае полицейские и ветераны МВД проводят профилактическое мероприятие «Твой выбор»

На территории Артемовского городского округа проходят оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор», в рамках которых сотрудники отдела МВД России по городу Артему и ветераны органов внутренних дел посещают общеобразовательные учреждения.

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