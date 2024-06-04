Aramco приобрела 40% пакистанской Gas&Oil Gas & Oil Pakistan Ltd является крупнейшей в Пакистане компанией по переработке и продаже топлива.
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Aramco приобрела 40% пакистанской Gas&Oil Gas & Oil Pakistan Ltd является крупнейшей в Пакистане компанией по переработке и продаже топлива.
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