Музыкальная осень: концерты в столице на любой вкус

Осенью в Москве можно будет выбрать мероприятие самых разных жанров и музыкальных стилей Группа Burito предоставлено Пресс-службой27 сентября в клубе «1930 Moscow», группа Burito порадует своих поклонников новой программой — FEAT.
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