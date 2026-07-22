Продается вазовская «пятерка» с автоматом — недорого!

Редкая экспортная модификация седана ВАЗ-2105 появилась в продаже в американском штате Вашингтон. Это не просто предназначенная для канадского рынка Lada Signet – конкретно этот экземпляр укомплектован 3-диапазонной автоматической коробкой General Motors.
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