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Газета.ру

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Сомнолог Гаврилова: фоновый шум при засыпании вредит мозгу

Сомнолог Гаврилова: фоновый шум при засыпании вредит мозгу

Засыпать важно в темноте и тишине, так как только это гарантирует восстановление и отдых. Фоновый шум мешает мозгу уснуть полноценно и отвлекает его, негативно влияя на общее состояние человека, предупредила в беседе с НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

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