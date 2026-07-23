Сомнолог Гаврилова: фоновый шум при засыпании вредит мозгу

Засыпать важно в темноте и тишине, так как только это гарантирует восстановление и отдых. Фоновый шум мешает мозгу уснуть полноценно и отвлекает его, негативно влияя на общее состояние человека, предупредила в беседе с НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.