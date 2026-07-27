In an interview with Irina Shikhman❶ who left Artist Tatyana Lazareva from Russia to Spain❶❷ she commented on the sensational fact of the recognition of her ex-husband Mikhail Shats❶ in treason during the couple's current marriage.
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