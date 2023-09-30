Под Клещеевкой ВСУ открыли миномётный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам

Продолжаются бои в окрестностях Артёмовска. Украинская армия уже который месяц пытается вернуть утраченные ранее территории, однако эти попытки приводят к крупным потерям и зачастую к необходимости откатываться назад.
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