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Под Клещеевкой ВСУ открыли миномётный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам

Под Клещеевкой ВСУ открыли миномётный огонь по своим военнослужащим, сдавшимся в плен российским войскам

Продолжаются бои в окрестностях Артёмовска. Украинская армия уже который месяц пытается вернуть утраченные ранее территории, однако эти попытки приводят к крупным потерям и зачастую к необходимости откатываться назад.

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