AGU Adv: органические вещества прибыли на Цереру из внешнего пояса астероидов

Немецкие ученые из Института Макса Планка по изучению солнечной системы (MPS) выяснили, что органические соединения на поверхности карликовой планеты Церера, вероятно, имеют экзогенное (внешнее) происхождение.
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