Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича является правильным путем и примером. С таким заявлением выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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