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Политика как она есть

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Зурабишвили назвала отставку премьер-министра Сербии правильным шагом

Зурабишвили назвала отставку премьер-министра Сербии правильным шагом

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича является правильным путем и примером. С таким заявлением выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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