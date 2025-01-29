Политика как она есть

Отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича является правильным путем и примером. С таким заявлением выступила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).