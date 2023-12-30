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Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Бурсаспор», «Анадолу Эфес» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

«Фенербахче» примет «Бурсаспор», «Анадолу Эфес» дома встретится с «Дарушафакой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Петким Спор – Бююкчекмедже Дата проведения 30 декабря, 13.

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