Йеменские повстанцы добились влияния своих атак на международном уровне, а не только в Красном море

Затопление сухогруза катером хуситов стало настоящим откровением для мирового судоходного сообщества и сырьевой отрасли, поскольку операция президента США «Страж процветания» не может противостоять бесконечным атакам боевиков на коммерческие суда на критическом судоходном пути.
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