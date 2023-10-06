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WP: Белый дом запланировал встречу Байдена с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

WP: Белый дом запланировал встречу Байдена с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

В ноябре на полях саммита АТЭС может пройти встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином.

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