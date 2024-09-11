Купер — это сервис доставки продуктов и товаров из любимых магазинов, аптек, ресторанов. Работаем более чем в 150 городах России, включая все города-миллионники.

В каталоге Купер более 70 000 товаров, среди которых не только продукты, но и бытовая химия, детские товары, корма для животных, товары для дома и дачи, электроника и многое другое.
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