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Купер — это сервис доставки продуктов и товаров из любимых магазинов, аптек, ресторанов. Работаем более чем в 150 городах России, включая все города-миллионники.

Купер — это сервис доставки продуктов и товаров из любимых магазинов, аптек, ресторанов. Работаем более чем в 150 городах России, включая все города-миллионники.

В каталоге Купер более 70 000 товаров, среди которых не только продукты, но и бытовая химия, детские товары, корма для животных, товары для дома и дачи, электроника и многое другое.

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