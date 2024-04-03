Военная помощь киевскому режиму не дает результатов и может привести к катастрофе. Такой точкой зрения поделился кандидат на пост президента Словакии, глава парламента страны Петер Пеллегрини, выступая на канале RTVS.
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