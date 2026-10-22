США в последние дни незаметно сокращают численность своих войск и дипломатов по всему Ближнему Востоку, пока военные представляют Трампу варианты нанесения ударов по Ирану, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
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