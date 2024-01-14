На остановках Новосибирска появятся мобильные туалеты за 14 млн рублей

Кабинки установят на конечных остановках транспорта.Власти Новосибирска объявили аукцион на поиск подрядчика, который даст в аренду мобильные туалетные кабинки для остановок транспорта и займётся их обслуживанием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии