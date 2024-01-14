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Царьград

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На остановках Новосибирска появятся мобильные туалеты за 14 млн рублей

На остановках Новосибирска появятся мобильные туалеты за 14 млн рублей

Кабинки установят на конечных остановках транспорта.Власти Новосибирска объявили аукцион на поиск подрядчика, который даст в аренду мобильные туалетные кабинки для остановок транспорта и займётся их обслуживанием.

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