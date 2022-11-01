В Москве состоится заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии

На заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации Плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022–2024 годы.
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