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Царьград

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Экономисты прогнозируют сохранение ключевой ставки на высоком уровне до конца 2025 года

Экономисты прогнозируют сохранение ключевой ставки на высоком уровне до конца 2025 года

Новосибирский экономист также прокомментировал решение ЦБ о том, чтобы оставить ключевую ставку на уровне 21%.

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