Затор на въезде в Крым

Пика затор достиг к 11:00, составлял 13 километров и не рассасывался вплоть до глубокой ночи. В 00:00 1 мая 2025 года на подъезде к Крымскому мосту было ноль машин, но уже к часу ночи ждали очереди 97 транспортных средств.