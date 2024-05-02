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Алиса Двоеглазова: «Тренером работать сложно. В мечтах я вижу себя кондитером»

— Ты классно говоришь, четко формулируешь мысли. У тебя даже был влог про свою подготовку. Есть ли у тебя в будущем желание в этом направлении развиваться? — Да, это очень интересно.

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