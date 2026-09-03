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Трутнев: центр «ВОИН» объединяет молодых людей вокруг защиты страны

Трутнев: центр «ВОИН» объединяет молодых людей вокруг защиты страны

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что обучение в центре «ВОИН» помогает формировать сообщество молодых людей, готовых защищать страну.

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