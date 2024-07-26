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Странности поведения Зеленского: В США разгадали финт киевских властей

Странности поведения Зеленского: В США разгадали финт киевских властей

Американский телеканал CNN обратил внимание на странности поведения и.о. президента Украины Владимира Зеленского.

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