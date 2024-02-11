США должны отказаться от привычной безвозмездной помощи другим государствам. Об этом в своем личном блоге неожиданно заявил 45-й американский лидер Дональд Трамп, который в этом году вновь участвует в предвыборной гонке.
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