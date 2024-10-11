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"Русская община" под ударом со всех сторон. Теперь ее осудил чеченский омбудсмен

"Русская община" под ударом со всех сторон. Теперь ее осудил чеченский омбудсмен

Очень странная ситуация развивается вокруг защитников русских граждан.

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Комментарии
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С
Странник
&quot;омбудсмен Чечни Мансур Солтаев внезапно призвал следственные органы проверить деятельность &quot;Русской общины&quot; Вот и факт продажного состояния высших деятелей Чечни.
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18 час.
Вадим Филин
Вероятно проплатили. А все нападки на &quot;Русскую общины&quot; говорят о правильности и необходимости объединения русских людей. Если не объединимся - Россия пропадет.
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16 час.
Вадим Филин
ПОДДЕРЖИ ЗАПРЕТ МИГРАНТАМ ПЕРЕВОЗИТЬ СВОИ СЕМЬИ В РОССИЮ. https://stopmigrant.ldpr.ru/
Поддержи запрет мигрантам перевозить свои семьи в Россию!
stopmigrant ldpr
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15 час.

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