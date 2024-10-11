Очень странная ситуация развивается вокруг защитников русских граждан.
"Русская община" под ударом со всех сторон. Теперь ее осудил чеченский омбудсмен
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С
Странник
"омбудсмен Чечни Мансур Солтаев внезапно призвал следственные органы проверить деятельность "Русской общины" Вот и факт продажного состояния высших деятелей Чечни.
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18 час.
Вадим Филин
Вероятно проплатили. А все нападки на "Русскую общины" говорят о правильности и необходимости объединения русских людей. Если не объединимся - Россия пропадет.
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16 час.
Вадим Филин
ПОДДЕРЖИ ЗАПРЕТ МИГРАНТАМ ПЕРЕВОЗИТЬ СВОИ СЕМЬИ В РОССИЮ. https://stopmigrant.ldpr.ru/
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15 час.
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