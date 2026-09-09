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Мировое обозрение

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Суд ЕС отклонил иск Венгрии по доходам от замороженных активов России

Суд ЕС отклонил иск Венгрии по доходам от замороженных активов России

Суд общей юрисдикции Евросоюза отказал Венгрии в попытке оспорить использование доходов от замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

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