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Дрон, слезы и миллиарды. Зеленский разыграл очередное «покушение» для Европы

Дрон, слезы и миллиарды. Зеленский разыграл очередное «покушение» для Европы

Владимир Зеленский, который отправился на похороны короля Норвегии, cам чуть не погиб в воздухе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Зелбобик даже несмотря на мозги высушенные наркотой просто прекрасно понимает, что после ухода с поста при любом раскладе он не жилец. А так выборы можно откладывать сколько угодно пока идёт конфликт.