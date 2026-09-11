Дрон, слезы и миллиарды. Зеленский разыграл очередное «покушение» для Европы

Владимир Зеленский, который отправился на похороны короля Норвегии, cам чуть не погиб в воздухе.
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Это ГОВНО, если его тронуть, воняет в десятки раз сильнее! Потому: пусть себе болтает, лишь бы не мешал тотальной ликвидации бандеровщины!
Он же актер как же без спектакля
шут оказался гнусным и мерзким говнюком
Жаль, что это только вымысел...
Зелбобик даже несмотря на мозги высушенные наркотой просто прекрасно понимает, что после ухода с поста при любом раскладе он не жилец. А так выборы можно откладывать сколько угодно пока идёт конфликт.
e prea prost ca sa il doboare cineva... vrea sa para victima.... vai de capul lui.... cata prostie are in cap...
Молдаване уже опровергли эту байку 95- го квартала , дрон упал за 160 км от аэропорта