Суд в Курске арестовал бывшие активы производителя водки «Хортица»

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юридических лиц, связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*, сообщает РБК со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов.
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