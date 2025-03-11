Пять жительниц Приангарья потеряли 9 млн рублей за праздничные выходные

За праздничные дни мошенники обманули пять жительниц Иркутской области более чем на 9 млн рублей. По данным ГУ МВД, самый крупный ущерб понесла инженер-химик из Иркутска, потерявшая 7,7 млн рублей, поверив в угрозу уголовного преследования из-за «утечки данных».