Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Аке об 1:0 с «Арсеналом»: «Они очень сильны, но «Ман Сити» не дрогнул и не пропустил»

Натан Аке оценил победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии. «Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх