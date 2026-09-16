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Новости Брянска

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Лето вернётся в Брянскую область 17 сентября

Лето вернётся в Брянскую область 17 сентября

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8, днем от +20 до +25 градусов тепла.По данным местных метеорологов, в четверг, 17 сентября, в Брянской области прогнозируется переменная облачность.

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