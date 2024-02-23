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Из Керчи в зону СВО отправили маскировочные сети и продукты

Из Керчи в зону СВО отправили маскировочные сети и продукты

Очередной гуманитарный груз собрали жители Керчи для бойцов СВО.  На фронт передали предметы первой необходимости, маскировочные сети, продукты, сладкие подарки, самодельные открытки, письма и рисунки от маленьких керчан, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

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