Из Керчи в зону СВО отправили маскировочные сети и продукты

Очередной гуманитарный груз собрали жители Керчи для бойцов СВО. На фронт передали предметы первой необходимости, маскировочные сети, продукты, сладкие подарки, самодельные открытки, письма и рисунки от маленьких керчан, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
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