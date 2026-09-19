Ветеран труда Ракия Абдуллина проголосовала на дому перед юбилеем

Жительница Излучинска, 100-летняя Ракия Абдуллина, ветеран труда, проголосовала на дому. Голосование в ХМАО проходит с 18 по 20 сентября.
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