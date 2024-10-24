В Дубае появится самый тонкий в мире небоскреб

Дубай вновь порадует мир архитектурным шедевром! В этом удивительном оазисе роскоши появится Muraba Veil – самый тонкий небоскрёб на планете, созданный в сотрудничестве с именитыми испанскими архитекторами, лауреатами престижной Притцкеровской премии.
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