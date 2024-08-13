Стратегия Millennia получила дополнение Ancient Worlds с кочевниками В стратегии Millennia ...

Стратегия Millennia получила дополнение Ancient Worlds с кочевникамиВ стратегии Millennia было выпущено дополнение Ancient Worlds, которое добавило в игру кочевых групп, доисторических существ и новый национальный дух, а также общество налетчиков.
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