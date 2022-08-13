Галкин заплатил 15 млн рублей за два месяца аренды дома в Юрмале

С начала СВО на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию и улетели с детьми в Израиль, где все это время жили на шикарной вилле в Кейсарии.
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