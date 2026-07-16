Как августовский промышленный рывок меняет облик российских регионов

Август 2025 года запомнился мне не только жарой, но и настоящим промышленным оживлением. Листая деловые сводки, я поймала себя на мысли, что привычная картина мира меняется буквально на глазах: в разных уголках страны одновременно открылось 22 новых завода и цеха.