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Вот история

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Как августовский промышленный рывок меняет облик российских регионов

Как августовский промышленный рывок меняет облик российских регионов

Август 2025 года запомнился мне не только жарой, но и настоящим промышленным оживлением. Листая деловые сводки, я поймала себя на мысли, что привычная картина мира меняется буквально на глазах: в разных уголках страны одновременно открылось 22 новых завода и цеха.

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