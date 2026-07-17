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Ван И назвал дружбу Путина и Си Цзиньпина гарантией развития отношений РФ и КНР

Ван И назвал дружбу Путина и Си Цзиньпина гарантией развития отношений РФ и КНР

РИА Новости/Сергей Бобылев, РИА Новости/Владимир Смирнов Дружеские и доверительные отношения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина служат основой для стабильного развития российско-китайских связей.

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