США потеряли «значительное число» вертолетов в ходе последних ударов Ирана Обмен ударами с Ираном не проходит для США бесследно, хотя Пентагон делает вид, что все идет .
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США потеряли «значительное число» вертолетов в ходе последних ударов Ирана Обмен ударами с Ираном не проходит для США бесследно, хотя Пентагон делает вид, что все идет .
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