Певец Шаман в эфире открыто высказал все что он думает о Пугачевой, и указал примадонне на её место.

Вот,наконец-то идут точные ответки этой старой выживший из ума давно по поводу своей значимости мадам Брошкиной!Уже лет 30 было известно что это за безголосая и бездарная наглая, и и хабалистая ОСОБА!!!!

Оставьте в покое пидора некрофила и его жену с их детьми и внуками и, жить станет спокойнее и комфортнее, про Л. И. правда.

Людмила Фирстова

Иван, вот значение вами употребленного слова...Некрофилия – это патология, которая в переводе с греческого языка означает любовь ко всему мёртвому. Синонимом описываемого расстройства является слово труположество. Влечение ко всему неживому, в частности к трупам, является только отдельным случаем, некрофилия может трактоваться также как форма фетишизма или как самостоятельное заболевание полового предпочтения. Может вы хотели назвать Пугачеву эфебофилкой? Эфебофилия (др.-греч. ἔφηβος — юноша + φιλία — любовь) — половое влечение взрослых людей к лицам подросткового и юношеского (иногда молодого) возраста (между 16 и 25), как к девушкам, так и к юношам. А Галкин - геронтофил