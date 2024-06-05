В Батуми открылся отель Ibis Styles

Ibis Styles, креативный бренд экономичного сегмента Accor, объявляет об открытии ibis Styles Batumi. Новый отель стал первым объектом Группы в Батуми – втором по величине городе Грузии и главном черноморском курорте страны.
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