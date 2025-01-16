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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»

Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (5:2) в Кубке Испании. Начиная с 18 декабря мадридцы в различных турнирах также обыграли «Пачуку», «Севилью», «Валенсию», «Депортива Минера» и «Мальорку».

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