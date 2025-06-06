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Царьград

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У редких сычуаньских такинов появилось потомство: В Московском зоопарке рассказали о состоянии малышей

У редких сычуаньских такинов появилось потомство: В Московском зоопарке рассказали о состоянии малышей

В Московском зоопарке родились два самца редких сычуаньских такинов. У самок Ксии и Лины появились малыши весом 10 и 7,5 кг соответственно.

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