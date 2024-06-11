В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат КНДР

Военнослужащие Южной Кореи 9 июня совершили ряд предупредительных выстрелов в направлении примерно 20 военных КНДР, временно пересекших военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне на центральном участке границы.
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