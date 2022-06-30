Солнечный удар, радикулит и сосуды: какие болезни можно заработать дачным трудом

Труд на дачном участке не только облагораживает человека, но и кормит в период сбора урожая. Правда, чтобы вырастить любимый фрукт или овощ, приходится часами в неудобных позах корячиться на грядках, что вредно для здоровья и чревато последствиями.
Труд на дачном участке не только облагораживает человека, но и кормит в период сбора урожая. Правда, чтобы вырастить любимый фрукт или овощ, приходится часами в неудобных позах корячиться на грядках, что вредно для здоровья и чревато последствиями.
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