Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию В фокусе внимания Молодежь во все времена представляла интерес для информационных и идеологических диверсий.
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так может «демократические» рекомендации, некое образование ввести, ну хотя бы, в курс ОБЖ в школе. Тогда современные дети сами будут образовывать некоторых непутевых родителей