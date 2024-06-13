В Госдуме сравнили армию с партизанским отрядом который одевается за свой счет, а генералы при этом шьют форму за деньги простого народа

После громких отставок в Минобороны РФ, сегодня в России можно наблюдать уникальное явление - вслух озвучиваться стало то, о чем еще недавно мог позволить себе высказаться разве что Евгений Пригожин, и то все прекрасно знают, чем в результате всё закончилось.